Inglaterra golea al combinado croata en partido del sector L de la justa de verano 2026 | Presentado por Jaecoo 5

En las acciones del Sector L, de la justa de vereano más importante del balompié internacional, Inglaterra venció 4-1 al conjunto Croata, con una actuación monumental del su delantero estrella Kane.

Desde una impresionante cancha en Arlington, en Dallas, las acciones del Sector L de la justa de verano más importante del balompié internacional, dan inicio. Inglaterra enfrenta al combinado croata, en uno de los juegos más atractivos de la jornada 1, sigue las mejores acciones minuto a minuto.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Inglaterra aterriza en esta justa de verano tras una eliminatoria europea en la que impusieron condiciones con absoluta autoridad. El conjunto de los "Tres Leones" dominó su grupo clasificatorio de la UEFA de principio a fin, impulsado por el brillante momento de figuras como Jude Bellingham y la letalidad histórica de Harry Kane.

Por su parte, el conjunto croata, llega a esta justa mundialista demostrando que su gen competitivo sigue intacto, incluso en medio de un inminente recambio generacional. El combinado balcánico selló su pasaporte al torneo tras superar una exigente fase de clasificación en Europa, guiados una vez más por el liderazgo incombustible y la magia de Luka Modrić, en el que apunta a ser su último gran baile internacional.

Alineaciones Inglaterra vs combinado croata

Inglaterra: Pickford, Konsa, Stones, James, O'Reilly, Rice, Anderson, Bellingham, Kane, Gordon y Madueke.

Conjunto croata: Livaković, Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Vušković, Modrić, Perišić, Pašalić, Baturina, Sučić y Musa.



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