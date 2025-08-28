¡Como si jugara contra el América! Real Madrid viajará 11 horas para enfrentar a rival en Champions League

Se realizó el sorteo para la temporada 2025-26 de la Champions League, con lo que se dieron a conocer los partidos que disputará el Real Madrid en el segundo año de este formato del torneo.

Te puede interesar: OFICIAL: Un histórico del Real Madrid aterriza en la Bundesliga

En la fase de liga, el conjunto merengue recibirá al Manchester City, visitará al Liverpool, recibirá a la Juventus, viajará para enfrentarse al Benfica, recibirá al Marsella, visitará al Olympiacos, recibirá al Monaco y por último, visitará al Kairat.

¡Pumas sigue perdiendo piezas! Dos posibles bajas sacuden el Apertura 2025

El Real Madrid viajará 11 horas para enfrentarse al Kairat Almaty

Justamente para este último partido, el Real Madrid tendrá uno los desplazamientos más largos de su historia reciente. Tendrá que visitar Kazajistán para medirse al Kairat Almaty, debutante absoluto en la principal competición europea. El viaje desde Madrid hasta Almaty supone recorrer más de 6,400 kilómetros, una travesía de casi 11 horas de vuelo, para jugar en la frontera oriental del mapa futbolero de la UEFA.

El hito no es menor ni casualidad: Kairat Almaty se metió en la fase principal tras eliminar al Celtic en la última ronda previa, una clasificación histórica para el campeón de Kazajistán y un nuevo capítulo para el futbol del país, que ya había tenido representación con el Astana en 2015/16. El asunto es más allá del desafío deportivo, el traslado es el gran tema cuando aparece Kairat en el calendario: la distancia y los husos horarios añaden una dificultad logística evidente.

La ruta de la capital española a la ciudad kazaja implica entre 10 horas 50 minutos (11 horas de vuelo), dependiendo de conexiones y condiciones, además de un desplazamiento lineal que ronda los 6,420–6,441 km. Es un traslado inédito para los merengues dentro de la Champions moderna, pues con el nuevo formato de fase-liga (36 clubes y ocho partidos por equipo), los viajes largos pueden entrar en la ecuación con más frecuencia.

En términos prácticos, el Madrid deberá planificar con precisión: salida con la debida antelación, aclimatación a un cambio horario de varias horas, gestión de cargas para minimizar el “jet lag” y un retorno que no altere su agenda en LaLiga. Son variables que el cuerpo técnico y el área de rendimiento acostumbran a controlar, pero que en este caso cobran un peso extra por la longitud del desplazamiento. La expectativa deportiva es que, más allá de la distancia, los blancos impongan su jerarquía; no obstante, jugar “tan al este” añade un factor que puede nivelar por momentos cualquier duelo europeo.

Los rivales del Kairat Almaty en su primera Champions League

Además del contexto histórico de clasificarse a su primera orejona, el Kairat también tendrá que hacer grandes traslados para enfrentar la primera fase. Sí, el Real Madrid viajará aproximadamente 11 horas para esa visita, pero también recibirán al Club Brujas de Bélgica, al Olympiacos de Grecia y al Pafos de Chipre.

Te puede interesar: Sorprende al mundo: Cambia su nombre y deja de llamarse Erling Haaland

Mientras que en condición de visita tendrán que viajar a Italia para medirse al Inter de Milán, viajarán a Inglaterra para ver al Arsenal, a Portugal contra el Sporting y por último, a Dinamarca para enfrentarse al mexicano Rodrigo Huescas con el Copenhague.

