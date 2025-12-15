El jugador al que Alexis Vega le NEGÓ tirar el último penal en la final vs Tigres

Alexis Vega fue el héroe del partido ante los Tigres de la UANL tras anotar el penal que definió al monarca del Torneo Apertura 2025, el número 9 de los Diablos Rojos entró en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo mexiquense. Ya en la tanda de penaltis, el canterano del equipo mexiquense tomó el balón en un momento decisivo cuando Jesús Gallardo ya se disponía a tirar nuevamente desde los 11 pasos.

El capitán del equipo choricero aprovechó la falla de Ángel Correa unos segundos antes para definir la serie en el Estadio Nemesio Diez con un tanto que hizo explotar de algarabía a toda la afición de los Diablos Rojos. Jesús Gallardo estaba a punto de disparar nuevamente, pero su compañero Vega le pidió el balón y encaminó a su equipo a la décimo segunda estrella.

Con este resultado, el Toluca empató en número de ligas a las Chivas del Guadalajara como el segundo club con más títulos de todo el futbol mexicano solo por detrás de las Águilas del América. Por si fuera poco, el siguiente año tendrán la oportunidad de ir por más trofeos y justamente Antonio Mohamed ya le puso el ojo a uno que se le ha negado en toda su carrera como director técnico.