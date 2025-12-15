ÚLTIMA HORA: Chivas rompe el silencio y toma postura tras haber sido igualado en títulos por el Toluca

El futbol mexicano vivió una noche histórica este 14 de diciembre de 2025, Toluca se proclamó campeón del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras una final de alto voltaje frente a Tigres, definida en una dramática tanda de penales que selló el bicampeonato escarlata y reconfiguró el orden histórico de campeones del balompié nacional.

El partido de Vuelta, disputado en el Estadio Nemesio Diez, terminó con triunfo 2-1 para los Diablos Rojos en los 90 minutos. Ese resultado dejó el marcador global 2-2, lo que obligó a tiempos extra y, posteriormente, a una definición desde los once pasos que quedará en la memoria como una de las finales mas dramáticas de la historia del futbol nacional. La serie se extendió a 24 ejecuciones y concluyó con marcador de 9-8 a favor de Toluca, gracias al penal decisivo convertido por Alexis Vega, figura de la noche y símbolo del los Diablos Rojos.

Te puede interesar: Toluca, BICAMPEÓN de la Liga BBVA MX tras derrotar a Tigres en una dramática tanda de penales; resumen y mejores momentos

Con este título, Toluca alcanzó las 12 estrellas de Liga MX, cifra que lo coloca, de manera oficial, en el segundo lugar histórico junto a Chivas. Solo el Club América, con 16 campeonatos, permanece por encima de ambos.

Minutos después de consumarse la Final del Apertura 2025, Guadalajara fijó postura

A través de sus redes sociales, el club rojiblanco reconoció el logro de su histórico rival deportivo con un mensaje institucional y directo:

Enhorabuena a @TolucaFC por haber obtenido el título del Apertura 2025. pic.twitter.com/3Ees5azQKO — CHIVAS (@Chivas) December 15, 2025

Toluca dominó el año futbolístico al conquistar el Clausura y el Apertura 2025, ambos torneos como líder, mientras Chivas comparte ahora un sitio que había defendido durante décadas, donde su último campeonato fue en 2017.

Además, Antonio Mohamed ingresó a los libros de historia al alcanzar su quinto campeonato de Liga MX, consolidando su legado como uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano .

Te puede interesar: ¡No es la Liga MX! El título con el que sueña Antonio Mohamed