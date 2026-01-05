INSÓLITO: La razón por la cual no podría debutar Miguel Borja con Cruz Azul

Mucho trabajo en La Noria de cara al debut de la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026. El tema central es el de Miguel Borja, el delantero colombiano ya está listo para tener sus primeros minutos en la Liga MX, pero hay un pequeño gran problema; el número de cupos para los jugadores formados en México.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón tiene ocho futbolistas no formados en México registrados y se le tiene que sumar a Miguel Borja para el torneo Clausura 2026 que ya se avecina. Este tema lo tiene que resolver la directiva de forma contundente y ver si reciben ofertas por alguno de sus jugadores o en otro caso, registrar a alguno de ellos en la sub-21 (como lo hicieron con Gabriel Fernández en el semestre anterior).

Los jugadores no formados en México de Cruz Azul

Willer Ditta (Colombia), defensa central.

Kevin Mier (Colombia), portero, actualmente en proceso de recuperación de una lesión.

Camilo Cándido (Uruguay), lateral izquierdo.

Gonzalo Piovi (Argentina), defensa.

José Paradela (Argentina), mediocampista.

Lorenzo Faravelli (Argentina), mediocampista.

Carlos Rotondi (Argentina), delantero/extremo.

Ignacio Rivero (Uruguay), mediocampista.

Gabriel Fernández, delantero uruguayo.

Cabe destacar que, se habla de una posible salida de Carlos Rotondi a otro destino del futbol mexicano o registrar a Kevin Mier en la sub-21 mientras se recupera de su lesión. Por otro lado, regresa Camilo Cándido después de su préstamo en Atlético Nacional y buscarán colocarlo en algún equipo de Sudmámérica.