ÚLTIMA HORA: Inter Miami confirma LESIÓN de Messi a 4 meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este miércoles 11 de febrero del 2026, el conjunto del Inter Miami confirmó en sus redes sociales que Lionel Messi sufrió una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas. La noticia despertó mucho miedo entre los aficionados de Argentina pues a 4 meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, perder a una de sus estrellas puede bajarles las expectativas de poder ganar la competición y conseguir el bicampeonato.

A través de un comunicado, el Inter informó que Messi no participó en el entrenamiento del equipo HOY debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. Lesión que sufrió durante el partido pasado ante el Barcelona SC en Ecuador.

Por su lesión, estará unos días sin poder jugar con el primer equipo y volverá poco a poco a los entrenamientos, por lo que se desconoce a ciencia cierta el tiempo que estará fuera del terreno de juego.

"Inter Miami CF ha proporcionado una actualización sobre las lesiones presentadas por Baptist Health para el capitán Lionel Messi.

Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces.

El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico.

Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

El tiempo de recuperación de Lionel Messi ¿Se pierde el Mundial 2026?

Una distensión muscular en el isquiotibial, tiene un tiempo de recuperación que varía según la gravedad:



Leve (grado 1): 2 a 4 semanas, con reposo, fisioterapia y tratamiento antiinflamatorio.

Moderada (grado 2): 4 a 8 semanas.

Severa (grado 3): 3 a 6 meses, posiblemente con cirugía.

Dado que no se reporta un desgarro completo y Messi salió del partido sin dolor dramático, es probable que sea una lesión leve a moderada, pero su disponibilidad para el debut de la MLS contra LAFC el 21 de febrero del 2026 está en duda.

El mensaje de Messi a la afición en Puerto Rico

Con la lesión de Messi, Inter Miami decidió mover de fecha el encuentro amistoso que iban a tener en Puerto Rico y el delantero argentino decidió mandar un mensaje emotivo en sus historias pidiendo disculpas y explicando el motivo por el que se movió el encuentro.

"Hola a todos, bueno, les quería mandar mensaje a la gente de Puerto Rico, a la gente que iba a ir al entrenamiento al partido. Al terminar el partido en Ecuador salí con una molestia, por eso salí antes de terminar. La gente de la organización decidió reprogramar el encuentro para que nos podamos ver y podamos visitarlo pronto."

