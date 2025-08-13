Inter Miami y Lionel Messi buscan sacarle este jugador a Cruz Azul

El Inter de Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS) dirigido por Javier Mascherano, ha puesto sus ojos en el defensor argentino Gonzalo Piovi, actualmente futbolista de Cruz Azul. Según reportes, el club estadounidense estaría dispuesto a ofrecer una suma cercana a los 4 millones de dólares para hacerse con los servicios del jugador.

Piovi, de 30 años fue sondeado por el Inter de Miami desde su participación en la Leagues Cup. Su experiencia en la Liga BBVA MX y su habilidad para jugar tanto de central como de lateral lo convierten en un fichaje atractivo para el equipo. Además, su capacidad para sumarse al ataque y generar peligro en el área rival sería un plus importante para el equipo de las “Garzas”.

Inminente salida de Piovi de Cruz Azul

Aunque Piovi ha tenido un buen rendimiento en Cruz Azul, su continuidad en el equipo mexicano no está garantizada. El jugador ha sido relacionado con otros clubes de la Liga MX y del extranjero, lo que podría facilitar su salida del equipo. La decisión final dependerá de las negociaciones entre ambos clubes y la voluntad del jugador.

La posible salida de Piovi sería un golpe significativo para la defensa de Cruz Azul, que tendría a Jesús Orozco como reemplazo adecuado para mantener su nivel competitivo. El equipo mexicano ya ha perdido a otros jugadores importantes en la ventana de transferencias, lo que podría afectar su rendimiento en el torneo.

Horas decisivas para Cruz Azul y Piovi

La decisión del argentino de unirse al Inter de Miami dependerá de las negociaciones entre los clubes y las condiciones del contrato. Si se concreta el fichaje, Piovi tendría la oportunidad de jugar en una liga competitiva como la MLS y de trabajar bajo la dirección de un técnico experimentado como Mascherano.

El futuro del jugador argentino está en el aire, y solo el tiempo dirá si se unirá al Inter de Miami o permanecerá en Cruz Azul.

