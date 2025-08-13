PSG 0-1 Tottenham, Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY miércoles 13 de agosto, partido de la Supercopa de Europa 2025; marcador online

PSG vs Tottenham se enfrentan hoy en la Supercopa de Europa 2025 con la cobertura del partido la tendrás EN VIVO por Azteca Deportes. Este será el encuentro de hoy miércoles 13 de agosto a las 13:00 horas del centro de México. El duelo se disputará en el Bluenergy Stadium y podrás seguir sus detalles gratis.

El PSG, campeón de Europa pero perdedor de la reciente final del Mundial de Clubes FIFA 2025 ante un rival europeo, no solo intentará demostrar su valía ante el Tottenham, sino que también busca añadir su primera Supercopa de la UEFA a su cada vez más nutrido palmarés.