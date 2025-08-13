deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Nota

PSG 0-1 Tottenham, Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY miércoles 13 de agosto, partido de la Supercopa de Europa 2025; marcador online

PSG vs Tottenham hoy miércoles 13 de agosto en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Supercopa de Europa 2025. Te traemos los detalles en vivo del partido

Supercopa de Europa
Fernando Campos
Internacional
Compartir

PSG vs Tottenham se enfrentan hoy en la Supercopa de Europa 2025 con la cobertura del partido la tendrás EN VIVO por Azteca Deportes. Este será el encuentro de hoy miércoles 13 de agosto a las 13:00 horas del centro de México. El duelo se disputará en el Bluenergy Stadium y podrás seguir sus detalles gratis.

El PSG, campeón de Europa pero perdedor de la reciente final del Mundial de Clubes FIFA 2025 ante un rival europeo, no solo intentará demostrar su valía ante el Tottenham, sino que también busca añadir su primera Supercopa de la UEFA a su cada vez más nutrido palmarés.

Tottenham (Pertenece a Premier League)
PSG en Champions League
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×