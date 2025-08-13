Todos se sorprendieron al leer lo que aficionados de Milan opinan sobre Santiago Giménez (y eso que metió gol)

No importó que hiciera gol en su primer partido de pretemporada con el Milan . Santiago Giménez no se ha ganado el cariño de algunos aficionados rossoneris y en diferentes comentarios han llegado a insultarlo, después de algunas declaraciones en las que el mexicano criticó lo que hizo el equipo la temporada pasada.

A pesar de que la prensa reconoció la gran labor de Santiago Giménez en su primer partido de la pretempotarada , la afición no tomó de muy buena manera que el canterano del Cruz Azul criticara la expulsión de Theo Hernández en la Champions League y que al final les costó el partido. El francés en un duelo contra el Feyenoord fingió una falta y el central decidió sacarle la roja. Posteriormente ofreció disculpa a través de sus redes sociales.

Las criticas contra Santi Giménez fueron letales

A través de redes sociales, se comenzó a hacer viral el comentario del delantero mexicano y, sin duda, aparecieron varias críticas contra su funcionamiento en su primer semestre con el conjunto italiano, ya que también la afición le recordó algunos de sus errores con el equipo.

“Qué ironía, quizá no se acordó de cómo pegó un codazo contra la Roma”, “Theo Hernández fue clave y llegó a ser el mejor lateral en el Milán. Quién es Santi Jiménez al lado de Theo”, son algunos comentarios que se pueden leer ante la declaración de Santi, pero así como se le criticó también se le apoyó y otros mensajes aseguraron que es el único que se atreve a decir las cosas.

Santi Giménez y su corta pretemporada con el Milan

Santi Giménez terminó la Copa Oro con la Selección Mexicana, se tomó unos días de descanso y después llegó a los entrenamientos en la pretemporada del Milan. Lo anterior, provocó que no la hiciera completa, pues no viajó con el equipo y mejor se quedó a ponerse a nivel y fue por eso que su primer juego llegó hasta el fin de semana pasado.

La Serie A arranca en dos semanas y el Milan enfrenta al Cremonese el sábado 23 de agosto en punto de las 12:45 horas del centro de México. Todo se perfila para que Massimiliano Allegri le dé la oportunidad al mexicano de tener algunos minutos, pues su titularidad está en duda después de no cumplir por completo con la pretemporada del equipo.