Inter Miami asegura a De Paul y presiona decisión de Luis Suárez

Inter Miami vive una nueva etapa en la MLS y lo hace con decisiones que cambian por completo su futuro inmediato. El club aseguró la permanencia del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, una de sus figuras durante el cierre de temporada, pero su gran interrogante sigue siendo el delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo futuro aún no está resuelto. Para un equipo que apunta a seguir dominando la liga junto a Lionel Messi, ambos movimientos son clave.

De Paul, el nuevo pilar del Inter Miami en la MLS

La renovación de Rodrigo De Paul hasta 2029 confirma lo que muchos aficionados intuían: el argentino llegó para quedarse y convertirse en el motor del mediocampo. Después de arribar cedido desde el Atlético de Madrid, De Paul se adaptó a la MLS con una naturalidad sorprendente.

Su impacto fue inmediato: 4 asistencias, una final impecable y un gol decisivo para que el club de David Beckham conquistara la MLS Cup. Con las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, De Paul está llamado a ocupar una de las preciadas plazas de Jugador Designado, una etiqueta que, además de prestigio, permite un salario fuera del tope habitual.

En un vestidor que gira alrededor de Lionel Messi, su presencia no solo aporta jerarquía, sino equilibrio competitivo para sostener las aspiraciones internacionales del club.

¿Qué pasará con Luis Suárez? El gran dilema de Miami

Mientras De Paul ya tiene su futuro definido, Luis Suárez sigue en un limbo deportivo. El goleador de 38 años terminó contrato esta temporada, y aunque Inter Miami confirmó que las negociaciones siguen abiertas, su continuidad está lejos de ser una garantía.

Suárez comenzó la campaña como titular indiscutible junto a Messi, registrando 10 goles y 10 asistencias, pero su papel cambió drásticamente en los playoffs: perdió minutos, arrancó desde la banca y cerró la postemporada con solo una asistencia.

A eso se suma un año complicado en cuanto a disciplina: nueve partidos de suspensión por escupir a un asistente del Seattle Sounders y otra sanción por una patada a un rival. Estas conductas, sumadas a sus problemas físicos, generan dudas en la directiva.

Aun así, Messi lo quiere cerca, el vestidor lo respeta y la afición lo adora. Todo indica que su futuro dependerá de si acepta un rol reducido para 2026… y si Inter Miami está dispuesto a correr el riesgo.