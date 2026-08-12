Inter Miami vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Este miércoles 12 de agosto del 2026, se enfrenta Inter Miami vs León en el último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026. Un encuentro clave para los dos equipos que tienen posibilidades de poder avanzar a la siguiente fase.

El partido arranca en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nu.

Así llegan Inter Miami vs León

En el caso de León, llega en el cuarto lugar de la tabla con seis puntos conseguidos luego de dos victorias de forma consecutiva. El equipo de la fiera necesita el empate o la victoria para poder asegurar su pase a los Cuartos de Final, en caso de perder, dependería de otros resultados para poder asegurar su boleto a la siguiente fase.

Por otra parte, el Inter Miami llega en el lugar 12 de la tabla con tres puntos conseguidos y con una pequeña posibilidad de poder clasificar a Cuartos de Final.

El equipo de la MLS esta obligado a poder llevarse la victoria y dependería de que otros equipos piernas para poder clasificar a Cuartos de Final. En caso de empatar o perder, quedarían totalmente eliminados.