Inter Miami vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 8 de agosto, partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Inter Miami vs Rayados de Monterrey

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Rayados de Monterrey?

El partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, se jugará a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México. De acuerdo con Polymarket, el resultado que tiene una probabilidad del 49% de suceder es un triunfo del equipo de la MLS. Con base en esa proyección, Monterrey gana en el 29% y un empate se da en el 20% restante.

¿Dónde se jugará el Inter Miami vs Rayados de Monterrey?

Inter Miami y Rayados de Monterrey se verán las caras en la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup y el encuentro se llevará a cabo en el Nu Stadium. Dicho inmueble fue inaugurado en abrir del 2026 y tiene una capacidad de 26,700 espectadores.