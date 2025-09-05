deportes
Nota

Irapuato, el equipo más destacado en la Liga de Expansión

Irapuato regresó con todo dentro y fuera de la cancha a la liga de plata del futbol mexicano. El conjunto es de los equipos que mayor asistentes en la Liga

Liga Expansión
Mauricio Gutiérrez
Liga de Expansión MX
El Club Deportivo Irapuato ha demostrado ser uno de los equipos más populares en la Liga de Expansión MX , al registrar la mejor asistencia en los estadios en lo que va del Apertura 2025. Como en los últimos torneos durante su participación en la Liga Premier, la gente los sigue alentando en los partidos y dando el ejemplo a muchos clubes en cuanto a la entrada en sus partidos como local.

Volvieron con todo

Promedio asistencia en el Estadio Sergio León Chávez: 10 mil aficionados por partido.

El cuadro de la “trinca” ha realizado diferentes estrategias para mantener la afición durante sus partidos como local ahora en su regreso a la Liga de Expansión.

El equipo ha implementado varias estrategias para mantener a su afición, incluyendo:

- Precios accesibles para los boletos, con un promedio de $216 pesos.

- Dinámicas para ganar entradas a los partidos.

- Un trabajo constante para mantener a los fans comprometidos con el equipo.

A esto le sumamos los resultados en la Liga de Expansión MX. El Irapuato se encuentra en la séptima posición con siete unidades en las cinco fechas disputadas del Apertura 2025. Sus próximos rivales serán Dorados de Sinaloa, Tepatitlán y Alebrijes de Oaxaca.

Partidos y Resultados Recientes

- Irapuato vs Tampico Madero FC: empate 1-1.

- Atlante vs Irapuato: victoria del Atlante 4-0.

- Irapuato vs Tlaxcala FC: victoria del Irapuato 3-0.

El Club Deportivo Irapuato ha demostrado ser un equipo con una gran afición en la Liga de Expansión MX. Su trabajo constante para mantener a los fans comprometidos y sus precios accesibles han sido clave para su éxito en cuanto a asistencia se refiere. Con una buena actuación en la liga, el equipo busca seguir sumando puntos y mejorar su posición en la tabla.

