¿POLÉMICA? El futbolista del América que viajó a ver la WWE durante la Fecha FIFA

En las últimas horas, un jugador del América compartió en sus redes sociales diferentes videos en los que mostró que asistió a TD Garden en Boston, Massachusetts para poder ver la función de la WWE del pasado lunes 23 de marzo del 2026.

El futbolista que decidió asistir a la WWE fue el extremo izquierdo Isaías Violante que compartió diferentes historias en su cuenta de Instagram.

Les dieron vacaciones a los jugadores del América y lo primero que hizo Isaías Violante fue ir a Boston para ver la WWE o quizás también aprovecha y visita a Annie Karich 🦅🦅 pic.twitter.com/XXik2WlK8t — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 24, 2026

Aficionados del América se molestan con Isaías Violante

El viaje de Violante provocó el enojo de un sector de la afición azulcrema pues consideran que no tuvieron que darles vacaciones a los futbolistas por el momento que vive el club en el Clausura 2026.

Algunos de los comentarios que se logran leer los aficionados son:



"Podrán decir que es su tiempo libre pero más allá de presumir que se fue a la WWE debería ser más respetuoso de su pésimo nivel y restregarnos en la cara que está como si nada disfrutando de la vida. En un trabajo normal ya lo habrían despedido y estaría preocupado y sin dormir".

"Ni les hubieran dado vacaciones a esos pinches troncos. Ojalá se largue medio equipo apuntando a este cabron, increíble como llegamos a esto."

"Isaias wey ponte a jugar."

Isaias wey ponte a jugar — Arthur Rodriguez (@el_oso_arthur) March 24, 2026

Isaías Violante trabaja en recuperarse de su lesión

Es importante recordar que Isaís Violante se encuentra trabajando en la recuperación de su lesión, al tener un problema en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

"Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución".