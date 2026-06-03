Isak Hien, el sólido defensa que jugaba en tercera división y hoy representa a Suecia en el Mundial

Miles de hombres y mujeres prueban suerte en búsqueda del sueño para convertirse en futbolistas profesionales, y la realidad es que un porcentaje mínimo logra siquiera debutar. En este caso, si te dijeran que Isak Hien sería mundialista hace un tiempo, nadie te compraba la idea, sin embargo hoy es uno de los elementos claves de la vuelta de Suecia a una Copa del Mundo.

¿Le alcanzará a Chivas para remontar a Tigres en la Liguilla?

¿Quién es Isak Hien, mundialista con Suecia en 2026?

En 2017 Vasalunds se quedó con un joven que llegó desde Djursholm, esto en el tercer nivel del fútbol sueco. De ahí, aunque lucía con ciertas cualidades, fue hasta el 2022 que un equipo de élite se fijó en él. Hellas Verona le fichó para jugar en el futbol italiano y eso marcó su llegada al primerísimo nivel al dar un salto posterior con la Atalanta de Bérgamo.

Ya instalado en el equipo sensación de Italia del último lustro, se ganó su sitio en los cuadros titulares. Ante eso, convenció a Graham Potter para ser elegible en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero como se comentaba en un inicio, de ser prestado y regresado entre equipos del futbol de Suecia de 2017 a 2022, Italia fue su gran oportunidad y no la desaprovechó.

Justamente el testimonio de este defensor es la prueba de lo que cuesta ganarse un sitio en la élite. Fueron cinco años en los que pese a sus habilidades, vivía con cierta inestabilidad en su carrera futbolística. Italia llegó para darle la que sería su única oportunidad de brillar en lo más alto… y se aferró a ese espacio que se abrió para él.

¿Isak Hien será titular en la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Su trayectoria con el equipo nacional de Suecia inició en 2022, justo cuando da el salto a la élite europea, por lo que acumula 28 presentaciones. El pasado 1 de junio jugó medio tiempo cuando el combinado nacional perdió 3-1 ante Noruega. Parece que será uno de los emblemas del sector defensivo, pero toca la espera de saber lo que el cuerpo técnico decida.

Suecia debutará en el Mundial cuando juegue contra Túnez el domingo 14 de junio, esto en actividad del Grupo F. El otro par de selecciones que completan el sector son Países Bajos y Japón.