Fue CAMPEÓN con Alemania, pero prefirió a Senegal y hoy va por su segundo Mundial

Siendo aún muy joven, se puede indicar que Ismail Jakobs ya es un referente de la selección campeona de África. El hoy futbolista del Galatasaray tiene una historia bastante particular, pues a pesar de realmente probar las mieles de la gloria con Alemania… decidió irse con Senegal. Este es el defensivo emblema que va por su segunda Copa del Mundo como referente nacional.

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¿Quién es Ismail Jakobs, mundialista de Senegal?

El nacido en Köln tenía toda la pinta de convertirse en un futbolista importante para las inferiores alemanas, sin embargo no le convenció la idea, incluso siendo monarca de un campeonato europeo Sub-21. Justamente en 2021, Jakobs formó parte del equipo que derrotó a Portugal 0-1, disputando minutos en cada uno de los encuentros de dicho torneo.

Ganó ese título con los alemanes y un año después los acercamientos de Senegal lo convencen para ser referente en el seleccionado rumbo a Qatar. Y así, con escasos dos partidos en la selección mayor, se metió a la lista final del equipo en el Mundial de 2022. En esos momentos estaba fichado por el Mónaco, llegado desde el club que lo formó (el propio Köln). Poco a poco se ganó el puesto en el combinado nacional y no lo ha soltado desde entonces.

Aunque sigue en el futbol europeo, algunos no vieron positivo su último cambio de liga en 2024. Allí se marchó al Galatasaray turco, que aunque sigue siendo Europa, no se le considera una liga del más alto nivel. Pero le alcanzó para subirse a este nuevo Mundial y espera jugar de nueva cuenta todos los minutos de la competición.

¿Qué se espera de Ismail Jakobs y Senegal en la Copa Mundial de la FIFA?

La realidad es que Jakobs no tienen nada asegurado, aunque parece que por la propia experiencia de Qatar, arrancará como titular el próximo martes 16 de junio cuando enfrenten a Francia. Los campeones (al menos en la cancha) de África vivirán una prueba más que difícil, al compartir sector también con Noruega e Irak.

La primera ocasión que Ismail defendió la casaca de Senegal como mundialista lo hizo como titular indiscutible (al menos desde el segundo partido) y dio asistencia en su primer duelo donde arrancó en cancha... esto frente al anfitrión. Por eso, pareciera que tiene ventaja sobre sus compañeros de selección para ser considerado en el debut del equipo en los próximos días.