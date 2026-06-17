América y Chivas se disputarían el fichaje de un futbolista; es compañero de Gil Mora

El mercado de fichajes rumbo al torneo Apertura 2026 se vislumbra como uno de los más espectaculares de los últimos años toda vez que tanto América como Chivas buscan reforzar su plantel. Ante ello, existe un jugador que es del interés de ambas escuadras para la siguiente temporada.

Colectivamente, al América no le alcanza

América entiende que debe mejorar lo ocurrido la temporada pasada luego de confirmar la salida del brasileño André Jardine. Chivas, por su parte, tiene como objetivo principal llegar a la gran final del Apertura 2026 luego de quedar eliminado en la semifinal frente a Cruz Azul.

¿Qué jugador interesa tanto a Chivas como al Club América?

De acuerdo con información del portal BolaVip, tanto las Chivas del Guadalajara como las Águilas del América están interesados en el fichaje de Iván Tona, jugador de los Xolos de Tijuana que forma parte del mismo equipo que Gilberto Mora, la estrella juvenil mexicana.

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Cabe mencionar que Iván Tona es representado por PitZ Group y, al ser mexicano, no cuenta con plaza de extranjero, lo cual haría más viable su fichaje toda vez que el jugador de 26 años ha sido uno de los más consistentes que Xolos ha tenido en los últimos meses junto con el propio Mora.

Ante ello, no se descarta que tanto América como Chivas lancen una oferta por él en los próximos días, pues si bien Transfermarkt considera que su valor es de 2.5 millones de dólares, la realidad es que esta cantidad luce baja en relación a lo que el cuadro fronterizo podría exigir por él.

¿Cuáles son los números de Iván Tona en Xolos?

Además de su etapa en Xolos de Tijuana, Iván Tona también ha formado parte de otras instituciones como Dorados, Cimarrones y Raya2 contando tanto la Liga BBVA MX como la segunda división. En total, el mediocampista registra siete anotaciones y siete pases a gol en 165 duelos disputados.