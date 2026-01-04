Jaiba Brava vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026; marcador online

Cruz Azul se mide a la Jaiba Brava de cara al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Nicolás Larcamón, el conjunto de La Noria visita el Estadio Tamaulipas para cerrar su pretemporada.

La Máquina encara su primer partido del año en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX. Posterior al juego de preparación, Cruz Azul va a debutar en el nuevo certamen visitando al Club León el sábado 10 de enero en el juego correspondiente a la Jornada 1.