Jake Paul revela el nombre de un aliado rumbo a la pelea contra Gervonta Davis

El peleador Jake Paul, quien enfrentará a Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre en Miami, está determinado en realizar la mejor pelea posible para convencer de sus cualidades especialmente luego de las más recientes presentaciones ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr en las que salió vencedor.

Ahora, mostrando la dedicación que sí le ha distinguido, busca sparrings del mismo estilo, nivel y peso de Gervonta Davis y abiertamente ha manifestado que Shakur Stevenson, ganador de medalla olímpica, campeón mundial en el boxeo e invicto peleando actualmente en la división de los ligeros le ayudará.

Comentó que Shakur se pudo en contacto con Jake Paul para ser su sparring, en una tarea fuera de lo habitual, pues Jake Paul es un tipo pesado, que está casi en la división de los cruceros con 200 libras y Gervonta es un 135 libras.

Un golpe sólido de Jake Paul puede causar estragos en un tipo mucho más ligero que en cambio, un impacto a un crucero, podría no tener consecuencias y en sí, esa es la escencia de la división y categorización de los pesos en el boxeo y otros deportes de contacto.

Jake Paul y su revelación sobre el trabajo junto a Shakur Stevenson

“En términos de sparring tenemos algunos grandes nombres, algunos zurdos experimentados que son más pequeños”

“Shakur Stevenson quiere venir, y tenemos una variedad de peleadores”

Lo que tienes que saber de la pelea Jake Paul vs Gervonta Davis