deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Jake Paul revela el nombre de un aliado rumbo a la pelea contra Gervonta Davis

El peleador Jake Paul quien enfrentará a Gervonta Davis, sumará a un boxeador de las características de su rival, se trata de Shakur Stevenson para participar en los sparrings.

jake paul gervonta davis shakur stevenson
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador Jake Paul, quien enfrentará a Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre en Miami, está determinado en realizar la mejor pelea posible para convencer de sus cualidades especialmente luego de las más recientes presentaciones ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr en las que salió vencedor.

Ahora, mostrando la dedicación que sí le ha distinguido, busca sparrings del mismo estilo, nivel y peso de Gervonta Davis y abiertamente ha manifestado que Shakur Stevenson, ganador de medalla olímpica, campeón mundial en el boxeo e invicto peleando actualmente en la división de los ligeros le ayudará.

Comentó que Shakur se pudo en contacto con Jake Paul para ser su sparring, en una tarea fuera de lo habitual, pues Jake Paul es un tipo pesado, que está casi en la división de los cruceros con 200 libras y Gervonta es un 135 libras.

Un golpe sólido de Jake Paul puede causar estragos en un tipo mucho más ligero que en cambio, un impacto a un crucero, podría no tener consecuencias y en sí, esa es la escencia de la división y categorización de los pesos en el boxeo y otros deportes de contacto.

Jake Paul y su revelación sobre el trabajo junto a Shakur Stevenson

“En términos de sparring tenemos algunos grandes nombres, algunos zurdos experimentados que son más pequeños”

“Shakur Stevenson quiere venir, y tenemos una variedad de peleadores”

jake paul gervonta davis shakur stevenson

Lo que tienes que saber de la pelea Jake Paul vs Gervonta Davis

  • Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025
  • Sede: Kaseya Center, Miami
  • Transmisión: Exclusiva por Netflix
  • Formato: Exhibición con reglas oficiales
  • 10 asaltos de 3 minutos
  • Guantes de 12 onzas
  • Peso máximo: 195 libras
  • 3 jueces profesionales
  • Control antidopaje por USADA

jake paul gervonta davis shakur stevenson

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
×
×