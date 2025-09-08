La Selección de CONCACAF que regresaría a una Copa del Mundo
La Selección de Jamaica consiguió un importante triunfo que lo coloca momentáneamente en la Copa del Mundo de 2026. A continuación, todos los detalles
La Selección de Jamaica logró una importante victoria en su partido inaugural de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF de cara a la próxima Copa del Mundo, al golear 4-0 a Bermudas en el Centro Deportivo Nacional de Bermudas en Devonshire. Los Reggae Boyz demostraron su superioridad en el campo, con un juego rápido y preciso que les permitió dominar el partido de principio a fin.
Los goles de Jamaica fueron anotados por Damion Lowe al minuto 6, aprovechando una serie de rebotes en el área de Bermudas y rematando con precisión para vencer la portería. El segundo tanto fue por parte de Renaldo Cephas al minuto 26, con un remate al ángulo inferior derecho después de un pase de cabeza de Greg Leigh. El tercero fue de Kasey Palmer al minuto 58, con un disparo raso al ángulo izquierdo desde fuera del área. Mientras que el último tanto fue de Shamar Nicholson al minuto 90, con un potente cabezazo al primer palo tras un saque de esquina.
El Mundial, cada vez más cerca
Jamaica demostró su autoridad en el campo, con un juego rápido y preciso que les permitió dominar el partido de principio a fin. La defensa de Bermudas se vio superada por la velocidad y habilidad de los jugadores jamaiquinos, que crearon numerosas oportunidades de gol a lo largo del partido.
Así están las cosas en el Grupo de Jamaica
Con esta victoria, Jamaica se coloca en la cima del Grupo B con 3 puntos, seguida de cerca por Trinidad y Tobago y Curazao, que aún no han sumado puntos. Bermudas, por su parte, se queda sin puntos después de su derrota inaugural.
- Jamaica: 1 partido jugado, 1 victoria, 0 empates, 0 derrotas, 3 puntos.
- Curazao: 0 partidos jugados, 0 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 0 puntos.
- Trinidad y Tobago: 0 partidos jugados, 0 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 0 puntos.
- Bermudas: 1 partido jugado, 0 victorias, 0 empates, 1 derrota, 0 puntos.
Jamaica enfrentará a Trinidad y Tobago en su próximo partido, mientras que Bermudas visitará a Curazao. Los Reggae Boyz buscarán mantener su buena forma y sumar más puntos en la clasificación, por su parte Bermudas intentará reponerse de su derrota inaugural.
