Luis Suárez recibe ‘dura’ sanción en la MLS por escupitajo en final de Leagues Cup

El futbol norteamericano vivió uno de sus momentos más bochornosos en la final de la Leagues Cup 2025, cuando el delantero uruguayo Luis Suárez, jugador del Inter Miami, protagonizó un lamentable incidente al escupir a un miembro del staff técnico de Seattle Sounders tras la derrota de su equipo por 3-0 en el Lumen Field. Las consecuencias no se hicieron esperar: la MLS y los organizadores de la Leagues Cup han impuesto sanciones ejemplares al veterano atacante.

¿Cuál es el castigo de la MLS a Luis Suárez?

La Major League Soccer (MLS) anunció este lunes que Suárez será suspendido por tres partidos de la temporada regular. El “Pistolero” no podrá jugar los encuentros ante Charlotte FC (13 de septiembre), Seattle Sounders (16 de septiembre) —justamente el equipo involucrado en el altercado— y D.C. United (20 de septiembre). Esta sanción se suma a la ya impuesta por los dirigentes de la Leagues Cup, quienes determinaron que el uruguayo no podrá participar en seis partidos de futuras ediciones del torneo binacional.

El incidente ocurrió al término del encuentro, cuando Suárez, visiblemente molesto, se enzarzó en una discusión con miembros del cuerpo técnico rival. Las cámaras captaron el momento en que escupió al Director de Seguridad y Recolocación del Jugador de Seattle, lo que desató una ola de críticas y reacciones en redes sociales. Aunque el delantero ofreció disculpas días después, el daño ya estaba hecho.

El club Inter Miami emitió un comunicado condenando el comportamiento de su jugador: “Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”.

Miembro del staff de Seattle fue castigado

Además, Steven Lenhart, miembro del staff de Seattle y víctima del escupitajo, también fue sancionado. La MLS le revocó su credencial por el resto de la temporada y los playoffs, prohibiéndole el acceso a vestuarios y zonas técnicas. Seattle Sounders recibió una multa económica por irregularidades en el uso de credenciales, aunque el monto no fue revelado.

