¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de la Selección de Francia?

Kylian Mbappé es, sin duda, uno de los futbolistas más destacados de la actualidad. Con la Selección de Francia, ha demostrado su habilidad y eficacia en el campo de juego, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del equipo. Recientemente, Mbappé anotó un gol en el partido contra Ucrania, válido por las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, lo que le permitió empatar a Thierry Henry en la lista de máximos anotadores con 51 goles cada uno.

Te puede interesar: Fecha y horario: TV Azteca transmitirá en vivo el partido México vs Corea del Sur

Mbappé debutó con la Selección de Francia el 25 de marzo de 2017, en un partido de clasificación para el Mundial contra Luxemburgo. Desde entonces, ha jugado 86 partidos, además de registrar 35 asistencias. Su velocidad, habilidad y capacidad para anotar goles lo convierten en una pieza clave del equipo francés.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Los logros más destacados de Mbappé con Francia

- Campeón del Mundo: Mbappé fue fundamental en la conquista del Mundial de Rusia 2018, anotando un gol en la final contra Croacia.

- Subcampeón del Mundo: En el Mundial de Qatar 2022, Mbappé anotó un hat-trick en la final contra Argentina, aunque Francia finalmente perdió en penales.

- Liga de Naciones de la UEFA: Mbappé también jugó un papel importante en la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021, anotando un gol en la final contra España.

Números y Estadísticas de Mbappé en Francia

- Partidos jugados: 86

- Goles anotados: 51

- Asistencias: 35

- Promedio de goles por partido: casi un gol por partido

Con su gol ante Ucrania, Mbappé se posiciona como uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección de Francia. Ahora, su objetivo es superar a Olivier Giroud, quien lidera la lista con 57 goles. Francia enfrentará a Islandia el 9 de septiembre y luego a Azerbaiyán el 10 de octubre, en partidos válidos por las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Te puede interesar: ¿Guillermo Ochoa tiene 6 dedos en una mano? Así surgió la polémica leyenda