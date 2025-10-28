ÚLTIMA HORA: James Rodríguez no seguirá con León y dejará la Liga BBVA MX

La aventura de James Rodríguez en la Liga BBVA MX termina. A casi un año de haber reforzado al Club León, el mediocampista colombiano va a ver su salida del equipo al terminar el Torneo Apertura 2025, pues la directiva del cuadro esmeralda no va a renovar el contrato del exjugador del Real Madrid de 34 años de edad.

Desde el pasado mes de enero del año en curso, James hizo su llegada al futbol mexicano siendo uno de los bombazos más mediáticos en los últimos años, pues durante su carrera en Europa tuvo actividad en equipos como el Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munich y Everton. Antes de llegar al León, su equipo fue el Rayo Vallecano donde apenas tuvo minutos en siete partidos.

Liderando al conjunto de ‘La Fiera’, James tiene un registro de 32 partidos hasta la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, encuentros en los que ha colaborado con cinco goles y ocho asistencias. Ahora, sus últimos juegos en la Liga BBVA MX serán visitando al Club América en la Fecha 16 y cerrando ante su gente en la Jornada 17 cuando reciban al Puebla.

En la presente campaña, James Rodríguez tuvo a Eduardo Berizzo e Ignacio Ambriz en el banquillo en un certamen en el que ha jugado 12 partidos siendo titular en ocho ocasiones. No obstante, en el Apertura 2025 el Club León no ha podido tener los resultados esperados, pues se ubican en el lugar 17 de la tabla general con 13 puntos luego de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, resultados que tienen al equipo al borde de ser eliminados. Y es que a pesar de que matemáticamente aún se pueden meter a la instancia de Play-In, el panorama luce muy complicado debido a que ya no dependen de ellos mismos para avanzar a la Fase Final.

El siguiente partido de James Rodríguez con León va a ser el 1 de noviembre cuando visiten al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Posteriormente, el colombiano verá su último juego con el cuadro esmeralda el 8 de noviembre cuando reciban a ‘La Franja’ en casa.

