Este es el jugador inglés que metió gol en las 10 divisiones del futbol inglés; conoce esta impresionante historia

El medio internacional se movió de manera compacta para felicitar al primer futbolista inglés (o de cualquier nacionalidad) en anotar en las primeras 10 divisiones del balompié británico… incluyendo la Premier League. El hito se concretó el pasado 25 de octubre, cuando marcó gol en la Eastern Counties Football League y así, completó el ciclo de manera completa. Por ello, es necesario conocer la historia de Jamie Cureton.

¿Cuál es la historia de Jamie Cureton, quien marcó en todas las divisiones del futbol inglés?

Esta historia es realmente fascinante, pues trata sobre la historia de un futbolista que hoy tiene 50 años. Inició su carrera en el balompié de la Liga Premier en 1994. Su primer gol llegó ante el Chelsea tras solamente 13 segundo en la cancha, defendiendo la playera del Norwich City. Y justamente este año inició como entrenador-jugador del Cambridge City, de la séptima división.

Quedándose sin empleo por los malos resultados, el nacido en Bristol fue fichado por el Kings Park Rangers, de la décima división del balompié inglés. Ya en el nivel más bajo de la pirámide de uno de los circuitos más completos a nivel mundial, su tanto cayó ante el Dussindale & Hellesdon Rovers FC.

¿Cuántos años tardó Jamie Cureton en marcar en las 10 divisiones del futbol inglés?

Con dicha anotación que cerró la goleada de 1-4 en favor de su equipos, los medios ingleses y posteriormente los internacionales ya lo catalogaron como un histórico hombre dentro de la historia del balompié mundial. En total en su carrera estuvo en alrededor de 23 clubes y jugó más de 1000 partidos, defendiendo la playera de Bournemouth, Reading Queens Park Rangers o el Bristol Rovers.

Algunos indican que su mejor etapa la vivió justamente en el equipo de su ciudad, donde anotó 66 goles en 157 partidos. Y todo esto para concretar uno de los hitos más impresionantes en la historia del futbol. 30 años de navegar en todos los rincones de Inglaterra, con un solo objetivo, anotar gol.