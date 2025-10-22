Ella es Sophie Rain, modelo que gana más dinero que Erling Haaland

Tras el adiós de las grandes figuras mundiales, Erling Haaland entró a la conversación como uno de los herederos al trono y así lo sigue demostrando con goles a raudales. Sus cifras seguramente batirán récords que se veían imposibles de romper, sin embargo surgió una curiosidad alrededor, pues esta modelo llamada Sophie Rain tiene mejor salario que él. Esta es la situación monetaria de ambos.

¿Quién es Sophie Rain y por qué gana más que Erling Haaland?

Sin el afán de indicar que alguna actividad es mejor que la otra, algo que resulta curioso de analizar es que supuestamente los futbolistas son los personajes más poderosos del medio en cuanto al ámbito monetario. Sin embargo, los tiempos digitales están poniendo a muchas otras personas a competir en dicho rubro.

Sophie Rain es una modelo de la conocida plataforma azul que cuenta con 21 años. Ella entró en la conversación mediática, pues desde el 2024 presumió ganancias estratosféricas gracias a su labor de generación de contenido para adultos en la ya mencionada página. Y los registros más recientes indican que la nacida en Florida gana 35 millones de euros anuales.

En ese sentido, el futbolista con mejor contrato en toda la Premier League se queda a 7.7 millones de euros de distancia. La información que se tiene sobre el salario anual del noruego dictamina 27.3 millones de euros dados por el Manchester City.

¿Erling Haaland es el futbolista que más dinero gana en el mundo?

Ahora, entrando en la comparativa de salarios exclusivamente con los futbolistas, el ariete de la Premier League es el quinto mejor pagado del planeta. Aunque la revista Forbes toma en cuenta todos los ingresos de los deportistas (no solo salarios de sus respectivos clubes), Cristiano Ronaldo sería el mejor pagado, detrás vendrían Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Ante eso, entender la cantidad de dinero generada por Sophie Rain llama bastante la atención, pues según el listado de la revista ya citada, la estadounidense se acerca al dinero generado por el Top10 de futbolistas mejor pagados del 2025.