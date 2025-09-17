Javier Aguirre tendría borrado a un DELANTERO de próximas convocatorias y se aleja del Mundial del 2026

A semanas de una fecha FIFA más rumbo al Mundial del 2026 para enfrentar a Colombia y Paraguay, Javier Aguirre parece tener borrado a un delantero muy querido por la afición y es que las lesiones no lo sueltan por lo que el nivel y la actividad se ven afectadas.

Se trata de Henry Martín, atacante del América que cuando parecía podría retomar el camino y levantar la mano compitiendo con la baraja de atacantes aztecas, tiene un tropiezo y todo por una lesión sensible en su rodilla izquierda.

El jugador de las Águilas sufrió un esguince y no se dieron detalles del tiempo en el cual se recuperará de ese padecimiento y será de acuerdo a su evolución para volverlo a ver en las canchas, por lo que a su vez se ve afectado un eventual llamado a selección.

¿Henry Martín, se aleja de Selección Mexicana?

El atacante azulcrema de 32 años, con esa nueva lesión, sabe que un lugar en la selección de Javier Aguirre peligra, pues si con anticipación parecía haber tenido un distanciamiento por presunta actitud, con lesiones ese lugar se ve en serio peligro.

Henry Martín, desesperado por las lesiones

Antes del Clásico Nacional que además América perdió ante las Chivas, el atacante azulcrema expresó su sentir sobre las lesiones, acotando que estaba en una racha negativa sobre lesiones, pues cuando superaba algo, una más llegaba, lo que llegó a sugestionarlo mentalmente.

Aceptó que le pegó en lo emocional y en la motivación, por lo que seguramente contando esta nueva lesión el proceso no será solo físico sino también encarado con mentalidad para evitar una caída, considerando que un esguince de rodilla podría llevarlo a estar fuera desde una semana hasta ocho semanas por lo que apenas estaría para la recta final del torneo siempre y cuando todo marche bien.

