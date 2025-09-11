Alan Mozo a cirugía y no hay fecha de regreso, informa Chivas en comunicado oficial

El jugador de Chivas Alan Mozo atraviesa por un momento complicado y pone al equipo tapatío contra las cuerdas, pues pierden por lesión a uno de sus mejores jugadores que tendrá que entrar a cirugía a la brevedad para tratar un problema de meniscos.Una operación de meniscos y de ese tipo, tiene como consecuencia y delicada recuperación por lo que el equipo tapatío no tiene una fecha de retorno del jugador y seguramente es baja todo lo que resta del torneo y no se le verá hasta el 2026.

Y es que considerando que Chivas está en los últimos lugares de la clasificación, con solo 4 puntos en seis juegos, el panorama luce muy difícil para remontar y avanzar a Liguilla.

Te podría interesar: Club italiano firma a mexicano hasta el 2028

Reporte médico de Alan Mozo.https://t.co/fsfiuH6F6Y — CHIVAS (@Chivas) September 11, 2025

El comunicado de Chivas sobre la lesión y tratamiento de Alan Mozo

La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Alan Mozo, quien refirió molestias durante el encuentro amistoso entre Chivas y León disputado en Chicago.

“Alan sufrió un mecanismo lesivo para la rodilla que le generó dolor en el partido del pasado fin de semana por lo que pidió su cambio; tras realizarle los estudios de imagen necesarios se confirmó una lesión de menisco, la cual requerirá de tratamiento quirúrgico. Su vuelta a la competencia está sujeta a su evolución”.

@alan_mozo Alan Mozo rechazó jugar en León y decidió quedarse en Chivas para levantar el título de la Liga BBVA MX

Alan Mozo, con futuro complicado pensando en Selección Mexicana y Mundial del 2026

Esta lesión de la cual no tiene claro el tiempo de retorno, pone a Alan Mozo contra las cuerdas en su carrera y en las aspiraciones de poder ser considerado por Javier Aguirre cuando el Mundial está a solo meses de ocurrir.

México enfrenta en octubre a Colombia y Ecuador; y para el mes de noviembre ya se anunció que enfrentarán a Uruguay y el otro rival se dice que será Paraguay.

Será imposible para Mozo poder ser opción para esos juegos y el camino lo pueden ganar otros futbolistas.

Chivas tiene dura baja para el Clásico Nacional

Para Chivas son malas noticias, pues en dos días enfrentan al América en la Ciudad de México, partido para el cual por cierto, ya hay boletos agotados.

Alan Mozo no estará en la cancha, y se vuelve una sensible baja y de cara a lo que resta del torneo, pierden un elemento clave por su labor hacia el ataque y su despliegue ida y vuelta.