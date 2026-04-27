Javier Aguirre, de “tener solo 5 pesos para el pasaje” a estar en su tercera Copa del Mundo con México

Estamos a poco más de un mes para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección Mexicana, comandada por Javier Aguirre, hará su debut el jueves 11 de junio nada más y nada menos que ante Sudáfrica, en el primer duelo de este evento mundialista.

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Javier, el Vasco Aguirre, disputará su tercer mundial como entrenador de la Selección de México luego de lo vivido en Corea - Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, ¿sabías que antes de llegar a la cima internacional el entrenador apenas podía solventar sus necesidades económicas?

Javier Aguirre, de no tener nada a ser técnico de México en tres Copas del Mundo

Javier Aguirre es hijo de inmigrantes españoles, hecho que hizo que sus padres tuvieran que trabajar a marchas forzadas para sobrevivir. Esta situación hizo que aquello que le fue entregado se volviera fundamental en su vida, lo anterior pese a que, económicamente hablando, había demasiadas deficiencias.

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“Mi papá me decía que solo tenía 5 pesos diarios para darme, entonces me compraba mi boleto del Metro, una torta y de regreso, no me sobraba nada. Luego hubo chances y me pagué la Universidad”, explicó Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, en una charla con Jorge Van Ranking.

A pesar de los retos, Javier Aguirre logró hacer una carrera en el profesionalismo y, tras decir adiós al futbol, pudo consolidarse como uno de los mejores técnicos nacidos en Latinoamérica. Hoy, el Vasco se dice listo para disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA, misma en la que espera hacer historia con la Selección de México.

¿Javier Aguirre es el mejor técnico mexicano de la historia?

Si bien esta pregunta tiene evidentes tintes subjetivos, la realidad es que Javier Aguirre es el único entrenador que ha mantenido regularidad en el viejo continente y que, de hecho, ha logrado grandes resultados a nivel clubes. Este hecho lo coloca, según distintos expertos, como el mejor técnico mexicano de la historia.