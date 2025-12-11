Javier Hernández rompe el silencio sobre su salida de Chivas: NO BUSCO SER PERFECTO

Este jueves 11 de diciembre, las Chivas Rayadas de Guadalajara anunciaron la salida de Javier Chicharito Hernández del equipo tapatío tras dos años de este segundo y último ciclo como futbolista, y minutos después fue el mismo Javier quien rompió el silencio hablando sobre la importancia del trabajo, la superación, resiliencia y valorar los logros entendiendo que pueden verse acompañados de errores.

Sin mencionar a las Chivas en ese discurso, el delantero Chicharito Hernández también hizo una metáfora sobre una película que supuestamente vio con su hija en la que recuerda a un personaje que es especial y muy señalada, algo que podría tomarlo como parte de su historia, especialmente en estos momentos en el que su rendimiento como rojiblanco fue escaso, intermitente y lejano a lo que se esperaba de él, más allá de estar ya como un veterano de 37 años de edad.

"Tengo una carrera bendecida llena de errores y verguenzas", palabras de Chicharito

En el cierre del video que acompañó su posteo, Chicharito Hernández expresó muchas ideas y en el mismo reconoció lo bendecido que se siente de su carrera, de errores y de episodios vergonzosos, pero también recalcó que su carrera no acaba y afirmó "estoy muy emocionado con lo que se viene en el futbol".

Chivas y Chicharito comparten galería de los inicios de Javier Hernández

El delantero Chicharito Hernández debutó con Chivas en 2006 y en 2010 al estar en el punto más importante de su carrera en México se fue a Manchester United iniciando una gran trayectoria que fue de más a menos con el paso de los años pero que lo dejan en un sitio especial, como uno de los grandes y es que haber llegado al United y al Real Madrid es algo que solo él puede presumir.

Recordando esos inicios, Chivas sacó una serie de fotos de aquellos años entre 2006 y 2010 cuando se forjaba su carrera como profesional.