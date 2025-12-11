Javier Hernández rompe el silencio sobre su salida de Chivas: NO BUSCO SER PERFECTO
Javier Chicharito Hernández reaccionó con un profundo mensaje luego de haber quedado fuera de Chivas; no revela ún si se retirará pero parece que su ciclo como jugador está cerca de concluir.
Este jueves 11 de diciembre, las Chivas Rayadas de Guadalajara anunciaron la salida de Javier Chicharito Hernández del equipo tapatío tras dos años de este segundo y último ciclo como futbolista, y minutos después fue el mismo Javier quien rompió el silencio hablando sobre la importancia del trabajo, la superación, resiliencia y valorar los logros entendiendo que pueden verse acompañados de errores.
Sin mencionar a las Chivas en ese discurso, el delantero Chicharito Hernández también hizo una metáfora sobre una película que supuestamente vio con su hija en la que recuerda a un personaje que es especial y muy señalada, algo que podría tomarlo como parte de su historia, especialmente en estos momentos en el que su rendimiento como rojiblanco fue escaso, intermitente y lejano a lo que se esperaba de él, más allá de estar ya como un veterano de 37 años de edad.
"Tengo una carrera bendecida llena de errores y verguenzas", palabras de Chicharito
En el cierre del video que acompañó su posteo, Chicharito Hernández expresó muchas ideas y en el mismo reconoció lo bendecido que se siente de su carrera, de errores y de episodios vergonzosos, pero también recalcó que su carrera no acaba y afirmó "estoy muy emocionado con lo que se viene en el futbol".
Chivas y Chicharito comparten galería de los inicios de Javier Hernández
El delantero Chicharito Hernández debutó con Chivas en 2006 y en 2010 al estar en el punto más importante de su carrera en México se fue a Manchester United iniciando una gran trayectoria que fue de más a menos con el paso de los años pero que lo dejan en un sitio especial, como uno de los grandes y es que haber llegado al United y al Real Madrid es algo que solo él puede presumir.
Recordando esos inicios, Chivas sacó una serie de fotos de aquellos años entre 2006 y 2010 cuando se forjaba su carrera como profesional.