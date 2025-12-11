¿Cuántos asistentes estarán en el amistoso de preparación rumbo al Mundial del 2026 en el renovado Estadio Azteca?

El Estadio Azteca, o llamado para el Mundial 2026 como Estadio Ciudad de México, está en pleno proceso de remodelación precisamente para esta tercer Copa del Mundo que tendrá en inauguración y por ello el número de capacidad se dice que ha cambiado.

Te podría interesar: ES OFICIAL, CHIVAS LE DA LAS GRACIAS A CHICHARITO HERNÁNDEZ

De acuerdo a información, el Estadio Ciudad de México tenía capacidad de 83 mil aficionados y ahora con su remodelación crecerá a 87 mil espectadores en su graderío, por lo que esa gran prueba en un super evento, será en el México vs Portugal al cual ya entrarían esas 87 mil.

Ese número de aficionados asistentes es un tanto subjetivo por el número de personas invitadas, directivos, familias, entre otros. Será de mucho interés ver cómo luce el Azteca con esta nueva cifra de lugares y sobre todo cómo luce con un partido de ese calibre de México en contra de Portugal que hasta muchos lo han calificado como incluso un mejor partido que encuentros mundialista de primera ronda.

Te podría interesar: Este sería el plan de trabajo de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Boletos para México vs Portugal, tiene boletos agotados en preventa

Como se estimaba, los boletos para el México vs Portugal se han agotado en la preventa y aunque no se sabe el número exacto de boletos vendidos, muchísimos se han quedado con las ganas, pues de los 87 mil lugares, llegaron a haber en la fila virtual hasta 300 mil en espera.

Ahora la boletera FANKI tendrá que anunciar la fecha de la venta general que sería para otros tarjetahbientes, pero seguramente el número de accesos será muy limitado y se agotarán también rápidamente.