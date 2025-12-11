¡ÚLTIMA HORA! Javier ‘Chicharito’ Hernández queda fuera de las Chivas

Las Chivas anunciaron la baja DEFINITIVA del legendario jugador Javier Chicharito Hernández, quien cierra su ciclo en el equipo rojiblanco con actuaciones decepcionantes, lesiones constantes, polémicas y un nivel muy debajo de lo que llegó a ser en otros equipos y evidentemente en sus inicios en este equipo tapatío.

Con 37 años, esta noticia de que Chivas y Chicharito cortan relaciones, pone como una gran posibilidad que el retiro del ex Real Madrid sea lo que venga ahora en su carrera, aunque será el propio jugador quien podría pronunciarse en próximas horas.

Chivas en su comunicado, acompañado del propio anuncio de la salida de Hernández, no deja de reconocer su importancia, legado y desplegando agradecimientos por su empeño y esfuerzo.

Esto dice el comunicado de Chivas sobre la partida de Javier Chicharito Hern{andez

Así comenzó el mensaje sobre la salida de Chicharito de Chivas, revelando la decisión y el gran vínculo que se tienen entre Chivas y Chicharito:

El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de Chivas.

El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre.

Chivas no dejó de reocnocer que no solo es referente de su equipo, sino de todo el futbol mexicano

Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa.

Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana con la que disputó tres Copas del Mundo. En su camino, los goles fueron amores e inspiración a toda una nación.

Chivas rescata que en su regresó fue un líder, aportó experiencia y fue también formador de jóvenes como la Hormiga González

En su regreso a casa, aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de Liga MX.

El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores

Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante

Los números de Chicharito con Chivas en su segunda etapa

Javier Hernández regresó para el Clausura 2024 de la Liga MX, jugando cuatro torneos con Chivas en el que al menos en el torneo local, marcó tres goles.

En el Clausura 2024, jugó seis partidos, acumuló 229 minutos, anotó un gol y terminó tres cotejos.

En el Apertura 2024, tuvo otros seis juegos con 306 minutos y no anotó ni un gol.

En el Clausura 2025 estuvo en 11 partidos, terminando 7 de estos y logró solo un gol.

En el último torneo que fue también el que cerró su etapa como jugador de Chivas, entre lesiones y bajas de juego, tuvo cinco partidos y anotó un solo gol.