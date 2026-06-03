Jens Cajuste: el jugador sueco que despertó interés de Estados Unidos y hoy triunfa en Inglaterra

Las decisiones de vida son las que marcan el destino, por lo que esta historia resulta muy particular al meditar en lo que representó el rechazo a una invitación. Hace unos años invitaron a Jens Cajuste para formar parte de la selección estadounidense, sin embargo el muchacho se mantuvo firme en su misión de defender la casaca sueca. Hoy no fue incluido en la lista de los europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuál es la relación de Jens Cajuste con los Estados Unidos?

El protagonista de esta historia es Jens Cajuste, tiene 26 años y es un talentoso jugador nacido en Göteborg. Al momento ya ha viajado por varios países de Europa para desarrollar su carrera, iniciando en su país, pasando por Dinamarca, Francia, Italia y hoy luciendo en la segunda división de Inglaterra.

Pero justamente se reportaba en los medios estadounidenses que en 2020 la Federación de Futbol de los Estados Unidos quiso invitarlo para que formara parte de una gira que precisamente la Sub-20 haría en Europa. Sin embargo, la decisión del sueco fue categórica y se negó a probar lo que ofrecían los de las barras y las estrellas.

Su historia es bastante particular, pues su madre es sueca pero su papá tiene raíces haitianas-estadounidenses. Por ello en esos años los federativos del seleccionado americano buscaron al futbolista, entendiendo de las capacidades que ya mostraba desde su estadía en el Midtjylland.

¿Jens Cajuste hubiera jugado el Mundial con los Estados Unidos?

Ante su ausencia en la lista final de Graham Potter para el Mundial con Suecia, surgió esta historia al recordar que en el seleccionado estadounidense probablemente Jens Cajuste habría tenido cabida. Aunque es imposible predecir ese tipo de escenarios, en los Estados Unidos existieron múltiples críticas por el pobre nivel mostrado en este proceso mundialista. Por eso, una de las piezas claves del ascenso del Ipswich Town a la Premier League… luciría idóneo en el esquema de Mauricio Pochettino.