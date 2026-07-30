Este es el jugador importante para Joel Huiqui en caso de no concretar refuerzos en defensa

Claramente la gente se encuentra encantada con la labor de la zaga (sobre todo la central), aunque se sabe que La Máquina ha hecho el esfuerzo por repatriar a César Montes. Sin embargo, un elemento que podría ser clave para Joel Huiqui en caso de no concretar refuerzos en dicha zona del campo… es Jesús Chiquete Orozco. He aquí el panorama de los celestes.

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¿Por qué el Chiquete Orozco es clave para Joel Huiqui?

Pese a que la gente está en paz con su equipo por lo logrado, se indicó que el propio Joel Huiqui pidió refuerzos en la zaga. Al final los rumores de salida de Gonzalo Piovi no traían ofertas reales y se quedó, por ello la competencia interna puede ser clave para potenciar la exigencia ante la falta de refuerzos.

Allí es donde entra la figura del Chiquete Orozco, que tras superar una lesión de larga duración, puede ser un elemento más que clave al momento de encarar la carga de trabajo del equipo. En este inicio de torneo se han “turnado” las titularidades, sin embargo Orozco incluso puede jugar por la banda si es necesario para el cuerpo técnico.

En ese sentido, el Chiquete por fin encontraría esa importancia que tanto buscó tras su salida del Guadalajara. Por ello, ante la falta de refuerzos ya con agosto a punto de iniciar, Joel Huiqui y su cuerpo técnico deben encontrar la forma de fortalecer sus debilidades, como lo es el caso de la banda derecha. La realidad es que parece improbable una habilitación de los diferentes jugadores de dicho sector en esa posición particular, pues Jeremy Márquez sería el elegido para jugar ahí.

¿Sí le traerán refuerzos a Joel Huiqui?

Aunque ya cerraron a gente como Alán Montes y al final Gabriel Fernández sí se quedó en el equipo, la petición explícita de Joel Huiqui para recibir a un lateral derecho natural sigue pendiente. La ventaja es que el mercado de fichajes cierra hasta septiembre, aunque según la calendarización, no resulta muy conveniente traer un refuerzo con la mitad del torneo ya jugado.