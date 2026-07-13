Joel Huiqui urge de este refuerzo; pide a la directiva acelerar negociaciones

El equipo vivió una auténtica fiesta el sábado 11 de julio en la Ciudad Cooperativa y ahora se declara listo para encarar el Apertura 2026. Sin embargo, el tema de la plantilla preocupa realmente al cuerpo técnico, que en estos momentos no tiene lateral derecho. Ante dicha situación, Joel Huiqui presiona para que los fichajes se consigan a la brevedad.

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¿Por qué Joel Huiqui no tiene lateral derecho para el Apertura 2026?

Desde los días de terminado el Clausura 2026 la afición y los medios indicaron que Cruz Azul requería de refuerzos en la zaga. Y precisamente la zona donde incluso se reportan pedidos expresos de parte de Joel Huiqui… es la lateral derecha. Pese a que los nombres han sonado, no se tiene ningún elemento oficializado como fichaje para el Apertura 2026 conforme a las necesidades mencionadas.

Ante eso, la afición no olvida el movimiento que muchos valoraron como absurdo, pues Mauro Zaleta salió cedido al Necaxa. El joven de 24 años tuvo amplia participación con el Mazatlán en las últimas temporadas y muchos piensan que al menos merecía la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico. Y ahora, no hay futbolistas que cubran dicha zona del campo.

En ese sentido, Joel Huiqui tendría que “improvisar” y es muy probable que habilite a Jeremy Márquez en esa posición. Esto no sería nuevo y el futbolista de 26 años lució bastante bien cuando le pusieron en dichas funciones, por lo que no hay preocupación en la solución inmediata. Sin embargo, el estratega recientemente pidió explícitamente jugadores para la defensa en su parte derecha.

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¿Cruz Azul tiene avanzados fichajes para Joel Huiqui?

Aunque también se podría utilizar a Jorge Rodarte y que Alán Montes no juega en esa posición, de manera bastante particular el club celeste aún extraña a Jorge Sánchez. En ese sentido, la directiva trabaja en la contratación de un hombre importante. Se ha hablado en demasía de Julián Araújo o incluso de Denzell García, pero por el momento no hay nada concreto… salvo que La Máquina requiere de un fichaje que cubra dicha necesidad.