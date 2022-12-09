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Fútbol

Joao Félix confirmó su futuro con Atlético de Madrid

El delantero de la Selección de Portugal fue tajante al asegurar que su futuro se definirá una vez que acabe su participación en el Mundial de Qatar 2022

Portugal vs Ghana Joao Félix festeja su gol ante Ghana
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Joao Felix celebrates scoring their second goal REUTERS/Jennifer Lorenzini|JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Escrito por: Adolfo Ramírez

La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue su marcha con el inicio de los cuartos de final, segunda fase de eliminación directa, en donde la Selección de Portugal buscará acceder a las semifinales cuando enfrenten a Marruecos el sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana (Hora del Centro de México) en el Estadio Al Thumama y en el que el delantero Joao Félix buscará volverse una pieza importante de la escuadra lusitana.

Joao Feliz del Atlético de Madrid
Joao Feliz del Atlético de Madrid|TF-Images/Getty Images

El futuro de Joao Félix con el Atlético de Madrid de la Primera División de España, ha sido un tema muy cuestionado en los últimos meses debido al poco tiempo de juego que ha tenido, aunado a una posible pérdida de confianza por parte del director técnico colchonero Diego "Cholo" Simeone, por lo que las especulaciones en torno a una probable mudanza de la capital española en busca de minutos continúan estando presentes aún durante la máxima fiesta del futbol.

Joao Félix habló sobre su futuro con el Atlético de Madrid

Ante la insistencia de los cuestionamientos por su futuro con la entidad madrileña, ha sido el mismo Joao Félix, quién en conferencia de prensa previa al partido contra Marruecos ha dado un mensaje contundente sobre lo que pasará entre él y el Atléti, asegurando que no hablará más del tema, ya que en su mente únicamente está el ayudar a Portugal a hacer un buen mundial y tener un excelente rendimiento, por lo que será hasta el final de la justa
mundialista que se referirá a todo lo relacionado con la escuadra que disputa sus encuentros en el Estadio Wanda Metropolitano.

"Estoy completamente enfocado aqui en la selección, concentrado en hacer un gran mundial, ayudar a este equipo, ayudar a los portugueses, dar alegría a los portugueses y sobre el Atlético hablaré una vez que acabe el mundial porque estoy 100% enfocado aqui."

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