Figura de Tigres, ¿con destino europeo?

Se trata de Joaquim Henrique Pereira, quien este semestre ha perdido la titularidad con los Tigres y ahora podría emigrar a Europa en caso de que avancen las negociaciones entre ambos clubes.

De acuerdo a versiones desde España, el ex entrenador de los “Felinos” estaría interesado en el fichaje del brasileño para fortalecer a su equipo de cara al arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Española.

Paunovic, con la urgencia de cerrar un central para su equipo

Señalan que el Real Oviedo tiene otra opción para reforzar su defensa, con el nombre del neerlandés Justin de Haas, quien milita en el Famalicão portugués.

Aunque reportan que existe urgencia por cerrar la contratación de algún zaguero, debido a que este viernes debutan en la Primera División cuando se enfrenten al Villarreal, sin la presencia de David Costas, uno de sus centrales.

De momento, la directiva del cuadro universitario no ha informado acerca de una propuesta formal por el jugador de 26 años de edad, pero las próximas horas podrían ser determinantes para la operación.

Los números a la baja de Joaquim

El técnico Guido Pizarro ha relegado a la banca a Joaquim Pereira en lo que va de este semestre, tanto en la LIGA BBVA MX , como en los partidos de la Leagues Cup 2025.

El brasileño solo ha entrado de cambio en los duelos ante el FC Juárez y Toluca, con un total de 26 minutos en cancha en lo que va del Apertura 2025; mientras en el último encuentro frente al Puebla se quedó en el banquillo. En los tres enfrentamientos de la Leagues Cup, el zaguero tampoco tuvo actividad ante el Houston Dynamo, ni San Diego FC, mientras disputó 18 minutos ante Los Ángeles FC.

Estos números van a la baja en comparación con los que registró en el pasado Clausura 2025, en donde los Tigres fueron dirigidos inicialmente por Paunovic y después cerró el torneo el “Conde” Pizarro como relevo. En el certamen anterior, Joaquim jugó 15 partidos, todos ellos como titular durante la fase regular; adicionalmente otros tres encuentros más de la Liguilla desde el once inicial, ya que era un inamovible del cuadro estelar de los Tigres.

