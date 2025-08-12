Todos los aficionados del América se emocionaron al leer este mensaje de André Jardine

André Jardine utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje en el que agradeció el apoyo de la afición del América, palabras que emocionaron y conmocionaron a más de uno al leerlo. Este hecho ocurrió después de que l as Águilas vencieron por la mínima al Querétaro en su regreso a la Liga BBVA MX tras fracasar en la Leagues Cup 2025.

“No hay tormenta que sea eterna. Gracias por el apoyo de siempre, afición azulcrema. El sábado vimos nuevamente que el América fuerte que anhelamos depende de esta armonía y de este secreto. En las buenas y en las malas, el equipo puede contar con su mejor jugador. Juntos por el Club América”, compartió en su cuenta de Instagram Jardine, quien hizo una promesa tras la eliminación del conjunto de Coapa .

El mensaje de André rápidamente se hizo viral en las redes sociales, pues es algo inusual que el entrenador comparta este tipo de mensajes en sus cuentas personales, ya que solo habla de la situación del equipo en conferencias de prensa.

¿Cómo le ha ido a André Jardine con el América en el segundo semestre del año?

André Jardine y el América comenzaron el segundo semestre del año con el pie izquierdo, luego de perder el Campeón de Campeones 2025 ante Toluca por marcador de 3-1. El mal paso de las Águilas se replicó en el arranque del Apertura 2025 al empatar 1-1 frente a Juárez, pese a dominar la mayoría del encuentro.

El entrenador entró en calma para la segunda fecha al golear 3-1 a Xolos, pero la incertidumbre volvió en la última jornada antes del parón por la Leagues Cup, ya que las Águilas empataron contra Necaxa. Con 4 de 9 puntos posibles el conjunto de Coapa viajó a Estados Unidos para encarar el torneo internacional.

Jardine y el América consumaron su segundo fracaso al quedar eliminados en la Fase de Grupos de la Leagues Cup, pues empataron sus 3 partidos, aunque en dos de ellos ganaron en penales y solo cayeron en uno, para sumar 5 puntos, insuficientes para avanzar a la siguiente ronda.