La postura de Piovi que tiene en vilo a Cruz Azul y en alerta al Inter Miami

En cuestión de horas, Gonzalo Piovi pasó de ser un pilar indiscutible en Cruz Azul a convertirse en protagonista de uno de los rumores más fuertes del mercado. El defensa argentino, de 30 años, llegó por pedido expreso de Martín Anselmi y, a base de liderazgo y solidez, se ganó el respeto de la afición, incluso después de reemplazar a un histórico como Juan Escobar.

Su llegada estuvo marcada por la competencia directa con Jesús Orozco Chiquete, pero Piovi no tardó en imponerse y adueñarse de la titularidad con distintos técnicos, desde Vicente Sánchez hasta Nicolás Larcamón. Por eso, cuando Boca Juniors intentó ficharlo meses atrás, Cruz Azul se cerró en mantenerlo.

El interés de Inter Miami y la postura del jugador

Ahora, el panorama cambia. El Inter Miami ha mostrado un interés concreto en incorporarlo, y Piovi habría dado su visto bueno para analizar seriamente la posibilidad de jugar en la MLS. Las negociaciones entre clubes estarían sobre la mesa, con una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Para Cruz Azul, que lo compró por casi 4 millones, sería un negocio redondo en lo económico… pero un golpe sensible en lo deportivo.

El dilema para Cruz Azul

La Máquina se enfrenta a una decisión complicada: vender a uno de sus mejores defensores y buscar un reemplazo en tiempo récord, o resistir la tentación económica y mantener la solidez defensiva. Chiquete podría ocupar el puesto, pero la plantilla quedaría sin un sustituto natural para esa posición.

Si la venta se concreta, Cruz Azul tendría hasta el 12 de septiembre para registrar un refuerzo. Por ahora, no hay gestiones iniciadas, pero la salida de Piovi abriría una nueva ventana de movimientos inesperados en el mercado cementero.