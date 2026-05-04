Joel Huiqui toma primera gran decisión acertada en Cruz Azul; así le agradecieron los jugadores

Joel Huiqui hizo su debut triunfal con Cruz Azul luego de la victoria que el conjunto cementero tuvo ante los Rayos del Necaxa por 4-1, en partido correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026. Con ello, ahora el club se dice listo para iniciar su preparación de cara a la Liguilla tras el 3-2 frente al Atlas en los cuartos de final de ida.

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El rival de Cruz Azul en estos cuartos de final es el conjunto rojinegro, equipo que quedó en sexto lugar luego de vencer al América en el Estadio Banorte. Ante ello, vale decir que Joel Huiqui ya tomó su primera gran decisión como timonel celeste, misma que fue aplaudida por jugadores y aficionados.

¿Qué decisión acertada tomó Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul?

Después de nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria, Cruz Azul finalmente regresó a la senda del triunfo y esto se debe, en gran medida, a los cambios que Joel Huiqui hizo en el parado táctico, pasando de una línea de 3 al fondo con 4 defensores para este cotejo.

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¿Ya vieron “El Color es AZUL” de la victoria ante Necaxa?

¿Qué esperan?



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Joel tomó la decisión de terminar con la línea de tres al fondo adelantando a Erik Lira al centro del campo, teniendo como laterales a Jorge Rodarte y Omar Campos. Esta situación permitió que Charly Rodríguez estuviera más involucrado en cuestiones con el balón y, a su vez, liberó a Rodolfo Rotondi de tres cuartos del campo en adelante.

La situación trujo frutos importantes para Joel Huiqui, pues Rotondi lanzó un par de asistencias, Rodríguez se vio más involucrado con el balón y elementos como José Paradela y Agustín Palavecino no solo se vieron mejor en el campo, sino que se presentaron en el marcador con un par de anotaciones.

¿Los cambios se vieron reflejados en la ida frente al Atls?

Si bien Erik Lira no estuvo en el juego, la realidad es que los demás cambios se mantuvieron en el campo y elementos como Rodolfo Rotondi volvieron a brillar. Ante ello, Cruz Azul llega con una significativa ventaja para enfrentar la vuelta de los cuartos de final frente al cuadro tapatío.

