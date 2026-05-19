Joel Huiqui SUPERARÍA proeza histórica que consiguió Turco Mohamed en Liga MX

Joel Huiqui está a 180 minutos de convertirse en campeón del futbol mexicano y escribir su nombre con letras doradas en la historia de Cruz Azul y del mismo balompié nacional. El estratega de Cruz Azul en caso de consagrarse con la Máquina Celeste en este Torneo Clausura 2026, se convertiría en el segundo técnico en toda la historia que manos partidos necesitó para levantar el trofeo de la Primera División.

El ex defensa central tomó las riendas del club celeste en la última jornada de la fase regular previo al partido contra los Rayos del Necaxa. Aquel compromiso fue ganado por sus pupilos y entró encedido a la liguilla. Venció al Atlas en cuartos de final y eliminó a las Chivas en las semifinales, ahora, el rival es Universidad Nacional, equipo urgido de un título tras más de 10 años sin levantar un trofeo.

Técnicos con menos partidos que fueron campeones

Alberto Jorge - Deportivo Toluca - cuatro partidos



Joel Huiqui - Cruz Azul - siete partidos (en caso de campeonar)



Robert Dante Siboldi - Tigres de la UANL - 10 partidos



Antonio Mohamed - Rayados de Monterrey - 11 partidos

La final del Clausura 2026 se vive por TV Azteca Deportes

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Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.