¡POR FIN! Johan Vásquez y el Genoa respiran en la Serie A

Johan Vásquez y el Genoa conocieron la victoria en la presente temporada de la Serie A. El mexicano y su equipo derrotó 2-1 al Sassuolo y se mantuvieron en la zona de descenso del balompié italiano. Vásquez completó el partido dejando buenas sensaciones en el campo de juego y su equipo sumó tres unidades que pueden ser vital a final de la presente temporada.

Ruslan Malinovsky puso en ventaja al Genoa en el primer tiempo y parecía que los visitantes por fin ganarían en la Serie A y de paso dar un paso al frente en la tabla general. Domenico Berardi empató el juego en los primeros minutos de la parte complementaria y fue Leo Osttigard, el héroe del juego tras un tanto en el tiempo agregado.

🌈90'+3| GOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! LEEEEEEEEOOOOOO Ostigard!!! Punizione dalla destra di Martin, il difensore prende l'ascensore e di testa mette in rete!!!!!!!! 🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵#SassuoloGenoa 1⃣-2⃣ — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 3, 2025

Nuevo timonel

Cabe recordar que, Patrick Vieira fue despedido la pasada semana tras no conseguir ningún triunfo en nueve partidos y dejando muy abajo al Genoa en la clasificación general. Diego López fue el elegido para sustituir al estratega francés en el banquillo y la directiva espera que los resultados lleguen antes de que sea muy tarde en la campaña.

La siguiente jornada del campeonato nos regalará un Genoa vs Fiorentina, duelo entre dos de los implicados directamente en el tema des descenso. Genoa es antepenúltimo de la tabla con seis puntos y una diferencia de -8 anotaciones, mientras que los de Florencia que son últimos con cuatro puntos, por lo que será un duelo vital para ambos clubes en sus aspiraciones de seguir en la primera división del balompié italiano.