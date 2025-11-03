Ni Santi Gimenez ni Raúl Jiménez: el mexicano que brilló en Europa con un gol y alegra a México

El nivel de los delanteros mexicanos en Europa no está siendo el ideal. Santi Gimenez sufrió una lesión que lo marginó de las canchas con el Milan . Por su parte, el promedio de gol de Raúl Jiménez tampoco es bueno en el Fulham de la Premier League. Mientras tanto, un jugador oriundo de México marcó un gol en el Viejo Continente este fin de semana.

Mientras que la afición de los Wolves le dedicaron cantos a Raúl Jiménez y mientras Santiago Gimenez está en fase de recuperación, el mexicano que dio la cara en Europa con un gol fue nada menos que Orbelín Pineda. Algo que llama la atención es que se trata de un mediocentro, a diferencia de estos dos delanteros cuyo objetivo principal es marcar goles.

El partido de Orbelín Pineda, mexicano que marcó un gol en Europa

Orbelín Pineda jugó los 90 minutos en la victoria de AEK Atenas sobre Panetolikos por 1-0 en la Superliga de Grecia. En ese marco, consiguió convertir un gol, dio 88 de 92 pases precisos (96%), acertó 3 de 4 pases largos, tuvo un tiro a puerta, realizó un regate, un despeje, 3 recuperaciones y ganó 5 duelos.

El mediocampista de 29 años con pasado en Chivas, Cruz Azul y Querétaro juega para un equipo que se ubica en la 3ª posición de la tabla del futbol de Grecia. Es que el AEK Atenas suma 19 puntos luego de 9 fechas en el torneo de ese país. Además, tiene muchos más partidos jugados que sus compatriotas Gimenez y Jiménez en lo que va de la temporada.

⚡ ¡Este es el gol de Orbelin Pineda! 🔥 AEK Atenas gana gracias a su anotación ⚽ #OrbelinPineda #MexicanosEnEuropa pic.twitter.com/JbOtYaRjp7 — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) November 2, 2025

Los números de Santi Gimenez esta temporada en el Milan

Partidos jugados: 11

Encuentros como titular: 9

Goles: 1

Asistencias: 1

Tarjetas: 1 amarilla

Peor racha sin convertir: 7 partidos

Los números de Raúl Jiménez esta temporada en el Fulham

Partidos jugados: 12

Encuentros como titular: 8

Goles: 2

Asistencias: 1

Tarjetas: 0

Peor racha sin convertir: 4 partidos

Los números de Orbelín Pineda esta temporada en el AEK Atenas