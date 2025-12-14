John Cena última lucha: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 13 de diciembre de 2025 la cartelera del Saturdays Night Main Event de la WWE; cartelera online y por internet

Este sábado 13 de diciembre de 2025 marca un momento histórico para la lucha libre profesional. John Cena, una de las figuras más influyentes de la WWE en las últimas dos décadas, se prepara para disputar el combate que ha sido anunciado oficialmente como el último de su carrera.

El evento lleva por nombre “The Final Match” y forma parte del especial WWE Saturday Night’s Main Event, que se celebra en el Capital One Arena de Washington, D.C. No se trata de una función más en el calendario, sino del escenario elegido para despedir definitivamente a Cena de los cuadriláteros, poniendo punto final a una era.

El rival elegido para este combate de retiro es Gunther, conocido como el “Ring General”. El luchador europeo se ganó el derecho de enfrentar a Cena tras imponerse en el torneo especial “The Last Time is Now”, diseñado para definir al último oponente del ícono estadounidense. El enfrentamiento promete un choque de estilos: la fuerza, precisión y dureza de Gunther frente a la resistencia, experiencia y carácter competitivo que han definido la carrera de Cena.