Jordania 1 - 0 Argelia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión Mundial 2026 HOY lunes 22 de junio por el Grupo J; marcador online en directo partido con Mahrez

Jordania y Argelia se enfrentan en un partido importantísimo del Grupo J con el objetivo de conseguir puntos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares en la fase de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta ahora, ninguno de los dos equipos suma puntos porque los jordanos cayeron ante Austria mientras que los argelinos sufrieron un descalabro ante la Argentina de Lionel Messi.

¿En qué estadio se juega Jordania vs Argelia?

El partido entre Jordania y Argelia se juega en el Estadio Bahía de San Francisco, en el cual ya se disputaron tres partidos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026TM: Turquía vs Paraguay, Austria vs Jordania y Catar vs Suiza. El siguiente partido a jugarse será el Paraguay vs Australia el día 25 de junio de 2026.

Horario de Jordania vs Argelia

Jordania y Argelia se jugará en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será el último partido de la jornada del 22 de junio 2026.