Jordania vs Argelia: Ver EN VIVO y Gratis el resultado de la transmisión HOY lunes 22 de junio por el Grupo J del Mundial 2026; marcador online
Jordania y Argelia tendrán un duelo clave dentro del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la esperanza de avanzar como segundo o tercer lugar
Jordania y Argelia se enfrentan en un partido importantísimo del Grupo J con el objetivo de conseguir puntos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares en la fase de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta ahora, ninguno de los dos equipos suma puntos porque los jordanos cayeron ante Austria mientras que los argelinos sufrieron un descalabro ante la Argentina de Lionel Messi.