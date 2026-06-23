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Jordania vs Argelia: Ver EN VIVO y Gratis el resultado de la transmisión HOY lunes 22 de junio por el Grupo J del Mundial 2026; marcador online

Jordania y Argelia tendrán un duelo clave dentro del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la esperanza de avanzar como segundo o tercer lugar

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Jordania y Argelia tendrán un duelo clave dentro del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la esperanza de avanzar como segundo o tercer lugar

Escrito por: Gustavo García - DR

Jordania y Argelia se enfrentan en un partido importantísimo del Grupo J con el objetivo de conseguir puntos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares en la fase de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta ahora, ninguno de los dos equipos suma puntos porque los jordanos cayeron ante Austria mientras que los argelinos sufrieron un descalabro ante la Argentina de Lionel Messi.

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