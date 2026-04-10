ÚLTIMA HORA: El histórico anuncio de Jorge Campos que alborota a los aficionados

Este jueves 9 de abril del 2026, Jorge Campos sorprendió a todos junto a Christian Martinoli al hacer un anuncio en las redes sociales en el que dieron una noticia que sorprendió a todos los aficionados.

En la cuenta de Martinoli, subieron un video en el que salen los dos viendo fotos en un celular y Christian le comenta a Campos que debería de hacerse sus redes sociales a lo que Jorge responde que ya lo está convenciendo.

En el texto de la publicación, fue donde confirmaron que por fin se abrió la cuenta oficial de Jorge Campos para que todos los aficionados lo pudieran seguir.

"Tantos años te lo pedí @soyjorgecampos1, hasta que me hiciste caso. No acepten imitaciones de cuentas fake del Inmortal."

Martinoli dejó en claro que para todos los que lleguen a seguir usando cuentas falsas de Jorge Campos, podrían tomar medidas como una demanda por usar su identidad del guardameta.

Empiezan a subir los seguidores de Jorge Campos

Con la apertura de la cuenta OFICIAL de Jorge Campos, a unas cuantas horas, su perfil llegó a los 10,000 seguidores. Uno de los porteros más históricos en la historia del futbol mexicano y más querido por la afición, podrá ahora ser seguido por todos sus aficionados y poder compartirles un poco más de su día a día.

La cuenta de Jorge Campos aparece como: @soyjorgecampos1. Es la cuenta oficial pues hay otras en instagram que no tienen nada que ver con el portero y son hechas por los aficionados intentando utilizar su identidad.

