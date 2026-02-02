¡BOMBAZO! FIGURA de Pumas firma con equipo de la MLS

Pumas sigue invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBA MX. Luego de cuatro partidos jugados, el Club Universidad Nacional tiene registro de dos victorias y dos empates, resultados con los que el equipo del Pedregal se ubica en el cuarto puesto de la tabla general.

Tras las llegadas de Juninho, Jordan Carrillo, Antonio Leone, César Garza, Robert Morales y Uriel Antuna como refuerzos para la presente campaña, en el cuadro de la UNAM siguen los movimientos y ahora, un elemento ha salido del equipo para continuar su carrera en la Major League Soccer.

Ruvalcaba es nuevo jugador de NYRB

Mediante redes sociales, el New York Red Bulls le dio la bienvenida a Jorge Ruvalcaba, quien deja a Pumas luego de 99 partidos disputados con marca de 16 goles y 8 asistencias. Bajo el mando de Efraín Juárez, el extremo de 24 años de edad tuvo tres encuentros jugados en el Clausura 2026 antes de partir a Estados Unidos.

"Red Bull New York ha completado el traspaso del internacional mexicano Jorge Ruvalcaba, procedente de los Pumas de la UNAM, por una cantidad no revelada, anunció hoy el club. Ruvalcaba firma un contrato de cuatro años y medio con la MLS hasta la temporada 2029/30 con opción para la 2030/31"

Luego de ser presentado con su nuevo equipo, mismo que comanda Michael Bradley, Jorge Ruvalcaba podría debutar en la MLS el próximo 21 de febrero cuando New York Red Bulls visite a Orlando City en la Jornada 1 de la Temporada 2026 de la Major League Soccer.

"Hoy toca despedirme de este club que me dio la oportunidad de poder cumplir mi mayor sueno desde niño. Me voy eternamente agradecido por todo lo que pude vivir estos últimos años. Le doy gracias al club por confiar en mi , y darme la bendición de poder representar este gran club. Les deseo todo lo mejor a mis compañeros, que para mí son familia, para que puedan lograr lo que tanto se merecen. Me despido con el corazón lleno de orgullo y felicidad por todo lo que pudimos vivir juntos. Gracias, hasta pronto...", se lee en el escrito de Ruvalcaba tras salir del Club Universidad Nacional.