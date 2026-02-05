OFICIAL: FIGURA de Cruz Azul SALE del equipo para jugar en Europa

Cruz Azul tiene una nueva baja durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de varias semanas de rumores, se ha concretado el fichaje de Jorge Sánchez con el PAOK de Grecia, equipo con el que volverá a jugar en Europa tras haber militado con el Ajax y Porto.

El zaguero mexicano vuelve al otro lado del mundo, dejando al cuadro de La Noria de cara a la Jornada 5 del certamen en curso, mismo en el que La Máquina se ubica en el segundo puesto de la tabla general con registro de tres victorias y una derrota.

Firmando contrato hasta 2029, Jorge Sánchez se vincula a su tercer equipo en Europa. Anteriormente, el defensor tuvo un registro de 26 partidos disputados con el Ajax, en los que pudo colaborar con tres goles y tres asistencias. Por otro lado, en las filas del Porto vio 23 compromisos jugados en los que pudo repartir dos pases de gol.

Jugando para Cruz Azul y bajo el mando actual de Nicolás Larcamón, Jorge Sánchez vio 65 partidos jugados con tres goles y cinco asistencias.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...