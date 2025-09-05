Jos Verstappen ataca al padre de Checo Pérez; lo llama “cobarde” por su teoría contra Red Bull

¡La polémica ha vuelto a llegar a la Fórmula 1 ! Y es que, en medio de la noticia que engloba el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, ahora es Jos Verstappen, padre de Max, quien criticó a Antonio Pérez por la teoría que soltó en torno a la escudería Red Bull.

En este punto es preciso mencionar que la relación entre Jos Verstappen y Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, nunca fue la mejor. De hecho, la tensión entre ambos se reflejó con fuerza cuando sus hijos fueron los pilotos principales de Red Bull, en la que se considera la mejor etapa en la historia de esta escudería.

¿Cuántos años estuvo Checo Pérez en Red Bull?

Fueron cuatro las temporadas que Checo Pérez defendió los intereses de Red Bull en la Fórmula 1. De hecho, en esta etapa la escudería austriaca logró resultados por demás importantes, colocando a Max Verstappen como el mejor piloto por encima de elementos como Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

¿Qué dijo el padre de Checo Pérez sobre su instancia en Red Bull?

Hace unos días, en una charla con “Victory Media”, Antonio Pérez Garibay dijo que su hijo nunca estuvo en igualdad de condiciones con Max Verstappen en Red Bull asegurando que no tenían el mismo auto. Del mismo modo, mencionó que gran parte de la responsabilidad del campeonato de Max Verstappen se lo debe al nacido en Jalisco.

¿Jos Verstappen llamó cobarde al padre de Checo Pérez?

Al escuchar esto, Jos Verstappen, con la personalidad que lo caracteriza, decidió llamar “cobarde” al padre de Checo Pérez a través de la siguiente contestación vía redes sociales: “Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”.

¿Con qué escudería regresará Checo Pérez a la Fórmula 1?

Fue durante la semana pasada que Sergio Pérez firmó formalmente su regreso a la Fórmula 1 luego de ser el fichaje estelar de Cadillac de cara a la siguiente temporada. La escudería en turno también confirmó la contratación del finlandés Valtteri Bottas, quien tuvo un proceso espectacular con Mercedes en el pasado.

🚨 Jos Verstappen responde a Pérez: "Qué idiota es"



¿Cuándo será el debut del mexicano en Cadillac?

Si todo sale como se tiene presupuestado, el calendario de la Fórmula 1 marcará el regreso de Checo Pérez el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne Australia, el cual se espera sea una fiesta por demás espectacular para esta escudería.