Jugador extranjero se despide de Pumas previo al Clásico Capitalino vs América

La Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 tiene como gran atractivo el Clásico Capitalino. De cara al duelo en el que Pumas recibe al América en el Estadio Olímpico Universitario, un jugador se ha despedido del Club Universidad Nacional y es baja definitiva en el plantel dirigido por Efraín Juárez.

Mediante redes sociales, la semana pasada se hizo oficial la salida de José Caicedo, quien ha dejado al cuadro de la UNAM para firmar con Portland Timbers de la Major League Soccer.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi carrera. Vestir esta camiseta fue un honor y una gran responsabilidad que siempre traté de asumir con profesionalismo, compromiso y respeto.

"Me voy con el corazón lleno de gratitud y con la satisfacción de haber dado todo por estos colores. Le deseo al club muchos éxitos en lo que viene. Pumas siempre será parte de mi historia…”, dijo el mediocampista colombiano en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Jugando para Pumas, José Caicedo tuvo un registro de 144 partidos disputados con marca de tres goles y dos asistencias. En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el futbolista de 23 años de edad solo vio actividad en tres encuentros siendo suplente en el Clausura 2026.

Pumas va a recibir al América el próximo sábado 21 de marzo, compromiso a disputarse en punto de las 21:10 horas, tiempo de la CDMX. El cuadro auriazul encara el partido tras haber dividido puntos en la Jornada 11 contra Cruz Azul. Por su parte, la escuadra de Coapa comandada por André Jardine llega al Clásico Capitalino tras vencer a Mazatlán en el certamen local, pues a media semana van a recibir a Philadelphia en los 8vos de Final de la Concachampions 2026.